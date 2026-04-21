Aguas residuales convierten calle de Villa Consuelo en foco de insalubridad
Vecinos exigen solución urgente ante colapso sanitario en importante vía
Los residentes de Villa Consuelo, Distrito Nacional, ya no encuentran qué hacer por el deterioro de la calle Francisco Núñez Fabián, esquina V Centenario.
Es un problema al que Boquete le ha dado seguimiento visitando el lugar, pero nada se hace a pesar de la importancia de la calle.
Una fuga de agua sanitaria destruye la capa asfáltica, que en ocasiones han colocado las autoridades.
Daños a la salud
El mal olor es insoportable para los vecinos cercanos al lugar porque los líquidos con desechos humanos se estancan donde se unen las vías debido a que las arenas que arrastran las aguas se convierten en una barrera.