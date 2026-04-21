Aguas residuales convierten calle de Villa Consuelo en foco de insalubridad

José Boquete en la avenida Expreso V Centenarioo esquina Francisco Núñez Fabián. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Los residentes de Villa Consuelo, Distrito Nacional, ya no encuentran qué hacer por el deterioro de la calle Francisco Núñez Fabián, esquina V Centenario.

Es un problema al que Boquete le ha dado seguimiento visitando el lugar, pero nada se hace a pesar de la importancia de la calle.

Una fuga de agua sanitaria destruye la capa asfáltica, que en ocasiones han colocado las autoridades.

Daños a la salud

El mal olor es insoportable para los vecinos cercanos al lugar porque los líquidos con desechos humanos se estancan donde se unen las vías debido a que las arenas que arrastran las aguas se convierten en una barrera.