Lluvias agravan deterioro de la calle 16 en Villa Aura
Hoyos y abandono convierten calle 16 en riesgo constante
Las lluvias de las últimas semanas han empeorado un tramo de la calle 16 del sector Villa Aura, en el municipio Santo Domingo Oeste.
En consecuencia, algunos conductores decidieron no transitar por la vía debido a sus malas condiciones.
Un espacio inseguro
Piedras, agua y hoyos se combinan. El tramo resulta inseguro para los vehículos, mientras ni las autoridades municipales ni las nacionales se dan por enteradas del problema que ya lleva años.
Residentes en Villa Aura dicen que no se cansarán de reclamar a los responsables que cumplan con su deber de resolver ese y otros temas que afectan sus vidas.