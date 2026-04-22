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Lluvias agravan deterioro de la calle 16 en Villa Aura

Hoyos y abandono convierten calle 16 en riesgo constante

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Lluvias agravan deterioro de la calle 16 en Villa Aura
El deterioro de un tramo de la calle 16 en Villa Aura, Santo Domingo Oeste, lleva años, informan moradores. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Las lluvias de las últimas semanas han empeorado un tramo de la calle 16 del sector Villa Aura, en el municipio Santo Domingo Oeste.

En consecuencia, algunos conductores decidieron no transitar por la vía debido a sus malas condiciones.

Un espacio inseguro

Piedras, agua y hoyos se combinan. El tramo resulta inseguro para los vehículos, mientras ni las autoridades municipales ni las nacionales se dan por enteradas del problema que ya lleva años.

  • Residentes en Villa Aura dicen que no se cansarán de reclamar a los responsables que cumplan con su deber de resolver ese y otros temas que afectan sus vidas.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 