Hoyo en la Doctor Delgado pone en riesgo a conductores

Socavón en la calle Delgado, casi con Independencia. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Un hoyo se ha formado en la calle Doctor Delgado, situación que afecta el tránsito por esa transitada vía del Distrito Nacional.

Desde hace meses que el problema se mantiene y con el paso de los días y el tránsito de los vehículos se agrava.

El hoyo es parte de un registro del sistema de drenaje sanitario que, al parecer, ha sido intervenido en otras ocasiones.

Conductores preocupados

Aunque no se trata de un hoyo de gran diámetro, la profundidad es preocupante para los conductores que impactan en el lugar causando daños costosos a sus vehículos. Ninguna autoridad se ha motivado a corregir el problema.

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