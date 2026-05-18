Persisten daños en la calle José Contreras pese a trabajos de repavimentación

Hoyo en la calle José Contreras. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El tránsito de vehículos pesados es una de las causas de por qué se forman tantos hoyos en la calle José Contreras, entre la Wenceslao Álvarez y la Elvira de Mendoza en la zona universitaria, en el Distrito Nacional.

Actualmente hay dos hoyos que se llenan de agua cuando llueve y, aunque han repavimentado otros, el problema se repite.

Uno de los hoyos está junto a la salida y entrada de camiones pesados de un reconocido supermercado internacional.

Un problema que afecta a todos

El deterioro de la vía no solo afecta a clientes y abastecedores del centro comercial, sino también de todos los conductores que se desplazan por esa vía.