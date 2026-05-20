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Buenaventura Freites
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Conductores temen pasar por registro sin asfaltar en avenida de Los Jardines

Avería vial provoca choques y tapones en avenida Buenaventura Freites

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Conductores temen pasar por registro sin asfaltar en avenida de Los Jardines
El hoyo tiene más de un año, dicen vecinos. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

En la avenida Buenaventura Freites, frente a la calle Los Nardos, en Los Jardines del Norte (Distrito Nacional), hay un hoyo rompe gomas que se ha convertido en un dolor de cabeza para conductores.

Es parte de un registro que fue intervenido por las autoridades, pero nunca lo asfaltaron. Por su causa, los tapones se incrementan en la avenida debido a que los vehículos deben pasar a muy baja velocidad.

Causa de choques

 El problema es causa de choques entre vehículos y accidentes, principalmente motoristas que pierden el equilibrio.

  • Algunas personas han resultado con fracturas de pierna, mientras las autoridades ni se enteran.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 