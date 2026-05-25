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Boquete en Bella Vista causa accidentes y alarma entre residentes

Residentes piden reparar boquete que amenaza conductores

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Boquete en Bella Vista causa accidentes y alarma entre residentes
Calle 12 de Julio, Bella Vista (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Se inició como un insignificante hoyito que con el tiempo se convirtió en un peligroso boquete que ha causado accidentes.

 Se trata del deterioro de una parte de la calle 12 de julio en el sector de Bella Vista. Un comerciante informó que un motorista no observó el hoyo se cayó y se fracturó una pierna.

  • Conductores de vehículos de cuatro ruedas han perdido el control y, de acuerdo con residentes, han estado a punto de accidentarse.

Un problema fácil de resolver

Llaman a las autoridades a que corrijan la situación y se evite un problema mayor. Dijeron que ese problema se resuelve con pocos recursos, pero con disposición. 

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 