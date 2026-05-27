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Pared inclinada obliga a peatones a abandonar acera en Los Jardines

Temen derrumbe de pared en calle Los Alelíes de Los Jardines del Norte

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Pared inclinada obliga a peatones a abandonar acera en Los Jardines
La pared no se ha caido por las columnas, pero éstas tambien están inclinadas. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

En cualquier momento puede caer la pared de una vivienda en la acera de la calle Los Alelíes casi esquina Yanquimur, en Los Jardines del Norte, Distrito Nacional.

La pared se ha ido inclinando poco a poco hacia la calle y ya los propietarios de la vivienda colocaron cintas de seguridad. Los peatones ya no utilizan ese tramo de la acera por temor a que le caiga encima.

  • El terreno parece empujar la pared de mampostería, que en cualquier momento podría caer.

Una acera peligrosa

A pesar del peligro que significa el lugar para los peatones, ni los propietarios de la vivienda ni las autoridades nacionales hacen algo para evitar que ocurra un hecho lamentable.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 