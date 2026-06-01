Mosquitos y basura se acumulan en imbornal abierto en calle de Bella Vista

José Boquete en el inbornal sin tapa de la calle Furcy Pichardo en Bella Vista. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La acera oeste de la calle Furcy Pichardo casi esquina Sarasota, en Bella Vista, tiene un imbornal destapado y lleno de agua contaminada.

Uno de sus dos hoyos no tiene tapa y los caminantes se exponen a tropezar y caer. Para evitarlo se han colocado algunos objetos como una vieja maleta, una piedra y una rama de palma.

Desde su interior salen mosquitos de las aguas pestilentes llenas de basura que con el tiempo se ha acumulado.

Doble peligro

El peligro es doble por la contaminación que causa el agua acumulada y el hoyo sin tapa en el que puede caer cualquier caminante.