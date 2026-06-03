Calle Celestino Román se hunde entre polvo y abandono

Cada día la situación es peor. José Boquete llama la atención de las autoridades ante hoyo en la calle Celestino Román de Villa Duarte. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Tétrico es el ambiente que se vive en la calle Celestino Román, en Villa Duarte, en Santo Domingo Este, debido al avanzado deterioro de la vía y al peligro que representa un profundo hoyo donde cabe una persona de pie.

Se trata de un registro sin protección que permanece lleno de tierra, basura y otros desperdicios arrastrados por las aguas cada vez que llueve. La situación mantiene preocupados a los residentes y peatones que utilizan esta transitada calle.

Para evitar accidentes, vecinos han colocado neumáticos viejos alrededor de la abertura como señal de advertencia para conductores, motociclistas y peatones que circulan por la zona.

Un riesgo permanente

Además del riesgo que representa el hoyo, la calle evidencia un notable deterioro del pavimento. En amplios tramos ha desaparecido por completo la capa asfáltica, reflejando años de abandono y falta de mantenimiento.

Cuando llueve, el área se convierte en un gran charco que dificulta el tránsito y oculta los peligros existentes. En períodos de sequía, el problema cambia de forma: el polvo levantado por los vehículos invade las viviendas y afecta la calidad de vida de los residentes.

Los moradores hacen un llamado a las autoridades para que intervengan la vía, reparen el registro y realicen un asfaltado que devuelva la seguridad y la movilidad a esta importante calle de Villa Duarte.