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Brote de aguas residuales afecta tramo recién asfaltado en la Ciudad Colonial

Residentes demandan intervención de la Caasd

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Brote de aguas residuales afecta tramo recién asfaltado en la Ciudad Colonial
El agua se desborda y corre por el cenro de la calle. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

No hace mucho que la calle Juan Isidro Pérez, en la Ciudad Colonial, fue reasfaltada, pero ya presenta problemas en uno de sus tramos.

En la zona de San Lázaro, una tubería del sistema de drenaje sanitario parece haberse roto, provocando que de una grieta en el asfalto brote agua pestilente en plena vía.

  • De no corregirse a tiempo, la situación podría agravarse y afectar aún más a los residentes y usuarios de la calle.

Agua pestilente

Aunque el agua no brota constantemente a borbotones, cuando ocurre el vertido se mantiene de forma continua durante varios días.

Los comunitarios hacen un llamado a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo para que intervenga y solucione el problema antes de que cause mayores daños.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 