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Acumulación de agua y lodo convierte esquina de la Zona Universitaria en un riesgo para peatones

Registro tapado por hojas causa estancamiento de agua y amenaza la seguridad de transeúntes

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Acumulación de agua y lodo convierte esquina de la Zona Universitaria en un riesgo para peatones
Cualquier persona resbala en esa esquina con acera inclinada, lodo y hojas. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

La esquina formada por las calles Wenceslao Álvarez esquina Santiago, en la Zona Universitaria (Distrito Nacional), es un lugar peligroso para caminar por la condición en que se encuentra. 

  • Es que el agua se acumula en ese sitio y deja lodo resbaladizo cuando se filtra entre hojas en una esquina inclinada.

Lugar peligroso

La gente camina con temor porque podría resbalar, caer y fracturarse. Una de las razones por la que el agua se acumula y dura horas para filtrarse es que el registro se tapona de hojas de árboles, porque las autoridades duran tiempo en barrer el lugar y recogerla.

Por el lugar pasan a diario niños y ancianos con limitaciones motoras que se podrían accidentar.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 