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Invivienda
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Obra abandonada mantiene cerrada calle en Invivienda desde hace más de un año

Paralización de badén bloquea importante vía cerca del Centro Educativo Casandra Damirón en Invivienda

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Obra abandonada mantiene cerrada calle en Invivienda desde hace más de un año
José Boquete en la calle ingeniero Pedro Bonilla, en Invivienda Santo Domingo donde hace vcasi dos años se trabaja en unos badenes. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Hace más de un año que por la calle Ingeniero Pedro Bonilla, luego de la avenida Simón Orozco, en el sectro de Inviviendano transitan vehículos.

La causa es la construcción de un registro y un badén sobre una cañada, cuyos trabajos están paralizados sin que las autoridades ofrezcan alguna explicación a los residentes y usuarios.

  • A pesar de ser una vía de desahogo, las autoridades municipales que realizan el trabajo lo abandonaron.

Peligro para estudiantes

El problema está cerca del Centro Educativo de Artes, Casandra Damirón, donde el presidente Luis Abinader inició el presenta año escolar.

El problema ya estaba y se mantiene con el peligro para estudiantes y demás usuarios.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 