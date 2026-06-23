×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
hundimiento
hundimiento

Hundimiento en calle Leonor de Ovando causa daños a vehículos

El lugar se convierte en un riesgo para el tránsito

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Hundimiento en calle Leonor de Ovando causa daños a vehículos
Cada vez se hunde más el tramo de la calle Leonor de Ovando. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El hundimiento de un tramo de la calle Leonor de Ovando, en Ciudad Nueva, está afectado a los vehículos que transitan por el lugar.

Se ha formado una especie de socavón en medio de la vía que muchos conductores no vislumbran hasta llegar al lugar.

  • El hundimiento es de unas cinco pulgadas y los vehículos, sobre todo los bajos, impactan dañando la tapa del crank.

Problemas para conductores 

El problema se complica porque algunos propietarios de vehículos se estacionan a ambos lados y los conductores tienen que pasar por el lugar sin poder esquivar el hundimiento de más de dos metros de longitud.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 