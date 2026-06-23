Hundimiento en calle Leonor de Ovando causa daños a vehículos

Cada vez se hunde más el tramo de la calle Leonor de Ovando. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El hundimiento de un tramo de la calle Leonor de Ovando, en Ciudad Nueva, está afectado a los vehículos que transitan por el lugar.

Se ha formado una especie de socavón en medio de la vía que muchos conductores no vislumbran hasta llegar al lugar.

El hundimiento es de unas cinco pulgadas y los vehículos, sobre todo los bajos, impactan dañando la tapa del crank.

Problemas para conductores

El problema se complica porque algunos propietarios de vehículos se estacionan a ambos lados y los conductores tienen que pasar por el lugar sin poder esquivar el hundimiento de más de dos metros de longitud.