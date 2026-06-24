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Hoyo detrás de las Ruinas de San Francisco dificulta el tránsito vehicular

Crece daño en la Juan Isidro Pérez por escorrentías y vehículos

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Hoyo detrás de las Ruinas de San Francisco dificulta el tránsito vehicular
Calle Juan isidro Pérez, en la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE)

Detrás de las Ruinas de San Francisco, en la calle Juan Isidro Pérez casi esquina Hostos, se ha formado un hoyo que preocupa a conductores.

Al extremo del contén parte de la capa asfáltica ha desaparecido por efecto de las aguas que corren por el lugar y el tránsito de vehículos y, con el paso del tiempo, el problema se agrava.

  • Los vecinos afirman que han reportado el caso en varias ocasiones, pero la respuesta de las autoridades ha sido el silencio.

Estacionamientos paralelos agravan el problema 

El deterioro causa problemas en el tránsito, porque algunos conductores se estacionan en el lado opuesto de la vía y cuando se trata de cruzar en paralelo, no caben los vehículos a menos que tengan que cruzar, con dificultades, sobre el tramo deteriorado

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 