Badén destruido en Bella Vista causa daños a vehículos y dificulta el tránsito

Desde hace años que el badén se deteriora poco a poco. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El paso constante de vehículos y el tiempo se han combinado para destruir poco a poco un badén en la calle César Augusto Roque esquina Furcy Pichardo en Bella Vista.

La falta de mantenimiento ha agravado el problema que afecta el tránsito de vehículos.

Daños a vehículos

Parte de la estructura de cemento se ha desprendido y los vehículos chocan sus neumáticos con los hoyos y en algunos casos el chasis se afecta.

El problema, en ocasiones, es causa de taponamiento debido a la lentitud con la que deben transitar los vehículos en la referida esquina por las malas condiciones del badén.