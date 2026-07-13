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Badén destruido en Bella Vista causa daños a vehículos y dificulta el tránsito

Conductores reclaman reparación de badén en la César Augusto Roque con Furcy Pichardo

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Badén destruido en Bella Vista causa daños a vehículos y dificulta el tránsito
Desde hace años que el badén se deteriora poco a poco. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El paso constante de vehículos y el tiempo se han combinado para destruir poco a poco un badén en la calle César Augusto Roque esquina Furcy Pichardo en Bella Vista.

  • La falta de mantenimiento ha agravado el problema que afecta el tránsito de vehículos.

Daños a vehículos

 Parte de la estructura de cemento se ha desprendido y los vehículos chocan sus neumáticos con los hoyos y en algunos casos el chasis se afecta.

 El problema, en ocasiones, es causa de taponamiento debido a la lentitud con la que deben transitar los vehículos en la referida esquina por las malas condiciones del badén.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 