Badén destruido en Bella Vista causa daños a vehículos y dificulta el tránsito
Conductores reclaman reparación de badén en la César Augusto Roque con Furcy Pichardo
El paso constante de vehículos y el tiempo se han combinado para destruir poco a poco un badén en la calle César Augusto Roque esquina Furcy Pichardo en Bella Vista.
La falta de mantenimiento ha agravado el problema que afecta el tránsito de vehículos.
Daños a vehículos
Parte de la estructura de cemento se ha desprendido y los vehículos chocan sus neumáticos con los hoyos y en algunos casos el chasis se afecta.
El problema, en ocasiones, es causa de taponamiento debido a la lentitud con la que deben transitar los vehículos en la referida esquina por las malas condiciones del badén.