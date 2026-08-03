Tronera causa daños en la avenida Jiménez Moya

Los conductores son afectados por el hoyo en medio de la vía. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

En el mismo centro de la avenida Enrique Jiménez Moya, casi esquina Interior C, Distrito Nacional, se ha formado una tronera que tiene inquieto a conductores.

Juan Alberto es uno de los afectados y cuenta que tuvo que comprar el neumático delantero derecho porque su vehículo cayó en el hoyo y dobló la goma.

"Yo estoy vivo de chepa, con el impacto perdí el equilibrio y tuve al subirme a la isleta, pero gracias a Dios pude controlar el vehículo", cuenta.

Reportes sin atención

Ciudadanos que utilizan la vía han reportado el caso varias veces a las autoridades y como no se les ha hecho caso lo denuncian a Diario Libre, cuenta.