Tronera causa daños en la avenida Jiménez Moya
Conductores reclaman reparar tronera en avenida Enrique Jiménez Moya
En el mismo centro de la avenida Enrique Jiménez Moya, casi esquina Interior C, Distrito Nacional, se ha formado una tronera que tiene inquieto a conductores.
Juan Alberto es uno de los afectados y cuenta que tuvo que comprar el neumático delantero derecho porque su vehículo cayó en el hoyo y dobló la goma.
"Yo estoy vivo de chepa, con el impacto perdí el equilibrio y tuve al subirme a la isleta, pero gracias a Dios pude controlar el vehículo", cuenta.
Reportes sin atención
Ciudadanos que utilizan la vía han reportado el caso varias veces a las autoridades y como no se les ha hecho caso lo denuncian a Diario Libre, cuenta.