×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hoyo
Hoyo

Tronera causa daños en la avenida Jiménez Moya

Conductores reclaman reparar tronera en avenida Enrique Jiménez Moya

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Tronera causa daños en la avenida Jiménez Moya
Los conductores son afectados por el hoyo en medio de la vía.
(DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En el mismo centro de la avenida Enrique Jiménez Moya, casi esquina Interior C, Distrito Nacional, se ha formado una tronera que tiene inquieto a conductores.

Juan Alberto es uno de los afectados y cuenta que tuvo que comprar el neumático delantero derecho porque su vehículo cayó en el hoyo y dobló la goma.

  • "Yo estoy vivo de chepa, con el impacto perdí el equilibrio y tuve al subirme a la isleta, pero gracias a Dios pude controlar el vehículo", cuenta.

Reportes sin atención  

Ciudadanos que utilizan la vía han reportado el caso varias veces a las autoridades y como no se les ha hecho caso lo denuncian a Diario Libre, cuenta.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 