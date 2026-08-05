Peatones enfrentan riesgos por trabajos en calle Manuel Ubaldo Gómez de Villa Consuelo
Vecinos reclaman paso seguro en obra que realizan las autoridades
Las autoridades que reconstruyen la acera y el sistema de drenaje sanitario de la calle Manuel Ubaldo Gómez, esquina Tunti Cáceres, en Villa Consuelo, Distrito Nacional, no han dejado espacio a los peatones.
La gente tiene que caminar por la calle obstuida de materiales para relleno de la acera.
Registro también peligroso
Al problema se le agrega que justo en el lugar hay un registro al que le sustrajeron la tapa.
Residentes y comerciantes del lugar afirman que el problema de la obstrucción de la acera tiene tres semanas y el del registro sin tapa, es viejo. Llaman a las autoridades a tomar en cuenta a la gente de a pie para evitar una tragedia.