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Peatones enfrentan riesgos por trabajos en calle Manuel Ubaldo Gómez de Villa Consuelo

Vecinos reclaman paso seguro en obra que realizan las autoridades

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Peatones enfrentan riesgos por trabajos en calle Manuel Ubaldo Gómez de Villa Consuelo
Los materiales para reconstruir las aceras obligan a la gente a caminar por la calle. (DIARIO LIOBRE/LUDUIS TAPIA)

Las autoridades que reconstruyen la acera y el sistema de drenaje sanitario de la calle Manuel Ubaldo Gómez, esquina Tunti Cáceres, en Villa Consuelo, Distrito Nacional, no han dejado espacio a los peatones. Por lo que la gente tiene que caminar por la calle obstruida de materiales para relleno de la acera.

Registro también peligroso

Al problema se agrega que justo en el lugar hay un registro al que le sustrajeron la tapa.

Residentes y comerciantes del lugar afirman que el problema de la obstrucción de la acera tiene tres semanas y el del registro sin tapa, es viejo. Llaman a las autoridades a tomar en cuenta a la gente de a pie para evitar una tragedia.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 