Poste amenaza con caer en calle Seibo de Villa Consuelo

El poste podria caer y afectar a usuarios de la via. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

En la calle Seibo esquina San Martín, en el sector Villa Consuelo, un poste que forma parte del sistema de cableado permanece inclinado peligrosamente hacia la transitada vía, lo que representa un riesgo para conductores y peatones.

Peligro permanente

El madero se encuentra sostenido de manera precaria por los alambres telefónicos y otros cables que han evitado que termine de caer sobre el pavimento.

Sin embargo, la tensión que soporta la estructura genera preocupación.

Cualquier movimiento brusco, el paso de un vehículo de gran tamaño, fuertes lluvias o vientos podrían causar su caída.