Hoyo tras hoyo: la calle Antonio Mayí Pérez se deteriora en Villa Juana

La calle Antonio Mayí Pérez, en Villa Juana, se encuentra en avanzado estado de deterioro, con numerosos hoyos que dificultan el tránsito de vehículos.

Aunque se trata de una vía corta que conecta con la avenida Expreso V Centenario, sirve de desahogo para conductores y residentes de la zona.

El deterioro de la vía se hace más evidente durante las lluvias, cuando los hoyos se llenan de agua y se vuelven difíciles de identificar.

Esto impide a los conductores calcular su ubicación y profundidad. Quienes no conocen la vía son los más expuestos a caer de manera inesperada en estos desniveles.

Algunos conductores reducen la velocidad y realizan maniobras para tratar de esquivar los hoyos, pero en determinados puntos resulta difícil hacerlo debido a la cantidad de desperfectos que presenta la calzada.

Daños a los automóviles

La situación representa un riesgo tanto para los vehículos como para quienes transitan por la zona, ya que el impacto constante contra los hoyos puede provocar daños en neumáticos, aros y otros componentes de los automóviles y motocicletas.

A esto se suma que, cuando la calle está mojada, la visibilidad de las irregularidades disminuye considerablemente, aumentando las posibilidades de accidentes y de que los conductores pierdan el control de sus vehículos al intentar esquivar los obstáculos.

Residentes y usuarios de la vía esperan que las autoridades correspondientes intervengan la calle y realicen los trabajos necesarios para recuperar la superficie de rodamiento. Consideran que una reparación permitiría mejorar la circulación y reducir los riesgos para quienes utilizan esta vía como conexión con la avenida Expreso V Centenario.