×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
CAASD
CAASD

Trabajos de la Caasd dejan desnivel en calle de Villa Juana

Los vecinos y conductores reclaman el reasfaltado del tramo de la calle

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Trabajos de la Caasd dejan desnivel en calle de Villa Juana
Conductores deben maniobrar para evitar daños por excavación en Villa Juana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La intervención realizada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) en un registro ubicado en la calle Seibo, esquina Amiama Gómez, en el sector Villa Juana, Distrito Nacional, ha generado dificultades para conductores y residentes de la zona, debido a que el área no fue asfaltada tras concluir los trabajos.

Impacto en la vía

En el lugar permanece una excavación cubierta de manera provisional, que ha provocado desniveles y deterioro de la vía, obligando a los vehículos a reducir la velocidad o maniobrar para evitar daños.

Conductores expresaron preocupación sobre el problema. 

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 