Trabajos de la Caasd dejan desnivel en calle de Villa Juana

La intervención realizada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) en un registro ubicado en la calle Seibo, esquina Amiama Gómez, en el sector Villa Juana, Distrito Nacional, ha generado dificultades para conductores y residentes de la zona, debido a que el área no fue asfaltada tras concluir los trabajos.

Impacto en la vía

En el lugar permanece una excavación cubierta de manera provisional, que ha provocado desniveles y deterioro de la vía, obligando a los vehículos a reducir la velocidad o maniobrar para evitar daños.

Conductores expresaron preocupación sobre el problema.