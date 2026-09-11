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Tendido eléctrico
Tendido eléctrico

Peligro por poste de luz en Villa Juana

Un poste sin reparar que amenaza con provocar una tragedia

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Peligro por poste de luz en Villa Juana
La calle profesor Amiama Gómez es una de las más transitada de Villa Juana. (DIARIOLIBRE/LUDUIS TAPIA)

Los años han pasado y nadie ha hecho caso al peligro que representa un poste del tendido eléctrico y del sistema de cable que permanece inclinado hacia la vía, en la esquina de las calles Profesor Amiama Gómez y Seibo, en Villa Juana.

El poste lleva años en esas condiciones, sostenido de manera precaria y con una inclinación que genera preocupación entre residentes y transeúntes. Vecinos temen que pueda desplomarse en cualquier momento y provocar una tragedia, especialmente porque se encuentra en una zona de constante circulación de personas y vehículos.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 