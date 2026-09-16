Hoyo en badén deteriora la calle Héctor Inchaustegui Cabral

El badén de la calle Héctor Inchaustegui Cabral con calle Retiro, en el ensanche Yolanda Morales, se deterioró con el paso del tiempo y actualmente representa una dificultad para los conductores que transitan por esta intersección.

En uno de sus tramos fue abierta una zanja que posteriormente fue tapada, pero los trabajos afectaron parte de la estructura del badén y dejaron un hoyo que continúa ampliándose con el paso de los vehículos.

Los neumáticos de los automóviles caen constantemente en el desnivel, lo que puede provocar daños en las gomas, los aros y el sistema de amortiguación. Los conductores deben reducir considerablemente la velocidad y maniobrar para evitar el impacto.

Un llamado a las autoridades

Residentes y conductores de la zona esperan que las autoridades correspondientes intervengan el punto antes de que el deterioro avance. Consideran que una reparación a tiempo evitaría que el hoyo aumente de tamaño y que el problema termine afectando una mayor parte de la vía.