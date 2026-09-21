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Doctor Betances
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Hoyo dejado por reparación de tubería afecta tránsito en la Doctor Betances

Trabajo inconcluso complica el tránsito en la vía

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Hoyo dejado por reparación de tubería afecta tránsito en la Doctor Betances
Calle Doctor Betences, Villa Francisca. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Un tramo de la calle Doctor Betances, casi esquina avenida 27 de Febrero, en Villa Francisca, Distrito Nacional, permanece sin asfaltar luego de que las autoridades realizaran una excavación para corregir un problema en una tubería.

  • Los trabajos dejaron un hoyo que posteriormente fue rellenado de tierra, pero la vía aún no ha sido pavimentada.

Exigen pavimentación 

La situación está afectando la circulación por esta transitada calle, debido a las condiciones en que quedó el pavimento. Conductores que utilizan la zona aseguran que deben reducir la velocidad y maniobrar para evitar el tramo intervenido, lo que dificulta el desplazamiento y puede generar inconvenientes al tránsito.

Los choferes hicieron un llamado a las autoridades responsables para que concluyan los trabajos y procedan a pavimentar el área intervenida. Consideran necesario que la reparación sea terminada para restablecer las condiciones de la vía y evitar que el deterioro se prolongue.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 