Peatones enfrentan obstáculos por aceras destruidas en la Buenaventura Freites

Las aceras en la avenida Buenaventura Freites están inservibles. ( DIARIO LIBRE )

Los peatones que transitan por la avenida Buenaventura Freites, en Los Jardines del Norte, Distrito Nacional, enfrentan dificultades debido al deterioro de las aceras, algunas de las cuales se encuentran destruidas y dificultan el desplazamiento de las personas, especialmente de adultos mayores y quienes tienen alguna condición de movilidad reducida.

A esta situación se suma una fuga de agua que mantiene parte del entorno húmedo y contribuye al deterioro de la vía peatonal.

Residentes y transeúntes aseguran que han llamado la atención sobre el problema, pero hasta el momento no han recibido una solución de las autoridades.

Un llamado a las autoridades

Los afectados hacen un llamado a la Alcaldía del Distrito Nacional para que intervenga el tramo afectado, repare las aceras y corrija la fuga de agua. Consideran que mantener en buenas condiciones estos espacios es necesario para garantizar la seguridad de quienes diariamente utilizan la avenida Buenaventura Freites.