Agua estancada afecta a peatones y negocios en Villa Consuelo
Obstrucción provoca acumulación de agua en calle de Villa Consuelo
La acumulación de agua en la calle Francisco Núñez Fabián, esquina María de Toledo, en Villa Consuelo, Distrito Nacional, se ha convertido en una dificultad para peatones y comerciantes de la zona. Cada vez que llueve, el agua permanece durante largo tiempo en la vía debido a problemas en el sistema de filtración.
El estancamiento dificulta el desplazamiento de los transeúntes, quienes deben sortear los charcos para cruzar de un lado a otro de la calle. La situación también afecta a los negocios ubicados en el entorno, debido a que el agua acumulada permanece durante horas y deteriora las condiciones de acceso a los establecimientos.
Un problema con solución
Residentes y comerciantes atribuyen el problema a la obstrucción del sistema de filtración y piden a las autoridades correspondientes intervenir el punto para eliminar las causas del estancamiento.
Señalan que el inconveniente se mantiene desde hace tiempo y reclaman una solución definitiva que permita que el agua drene con normalidad.