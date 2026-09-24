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Agua estancada afecta a peatones y negocios en Villa Consuelo

Obstrucción provoca acumulación de agua en calle de Villa Consuelo

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Agua estancada afecta a peatones y negocios en Villa Consuelo
El charco dura días para filtrarse. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La acumulación de agua en la calle Francisco Núñez Fabián, esquina María de Toledo, en Villa Consuelo, Distrito Nacional, se ha convertido en una dificultad para peatones y comerciantes de la zona. Cada vez que llueve, el agua permanece durante largo tiempo en la vía debido a problemas en el sistema de filtración.

El estancamiento dificulta el desplazamiento de los transeúntes, quienes deben sortear los charcos para cruzar de un lado a otro de la calle. La situación también afecta a los negocios ubicados en el entorno, debido a que el agua acumulada permanece durante horas y deteriora las condiciones de acceso a los establecimientos.

Un problema con solución

Residentes y comerciantes atribuyen el problema a la obstrucción del sistema de filtración y piden a las autoridades correspondientes intervenir el punto para eliminar las causas del estancamiento.

  • Señalan que el inconveniente se mantiene desde hace tiempo y reclaman una solución definitiva que permita que el agua drene con normalidad.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 