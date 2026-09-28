Hoyos y polvo deterioran la calle Antonio Mayí Pérez en Villa Juana

La calle Antonio Mayí Pérez, próxima a la avenida V Centenario, en VillaJuana, Distrito Nacional, permanece en malas condiciones debido a la presencia de numerosos hoyos que dificultan el tránsito de vehículos y peatones. Residentes de la zona reclaman a las autoridades intervenir la vía y corregir el deterioro que presenta la vía desde hace tiempo.

Los hoyos generan una gran cantidad de polvo cuando el tiempo está seco, mientras que, cuando llueve, se convierten en charcos que dificultan aún más la circulación.

La situación afecta a los moradores, conductores y personas que diariamente utilizan esta vía para desplazarse por el sector.

A la espera de las autoridades

Los residentes esperan que las autoridades correspondientes dispongan la reparación de la calle para mejorar las condiciones de tránsito y evitar que el deterioro continúe afectando a quienes utilizan esta vía.