×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Villa Juana
Villa Juana

Hoyos y polvo deterioran la calle Antonio Mayí Pérez en Villa Juana

Moradores reclaman reparación debido a las malas condiciones

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Hoyos y polvo deterioran la calle Antonio Mayí Pérez en Villa Juana
José Boquete en la calle Antonio Mayí Pérez, Villa Juana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La calle Antonio Mayí Pérez, próxima a la avenida V Centenario, en VillaJuana, Distrito Nacional, permanece en malas condiciones debido a la presencia de numerosos hoyos que dificultan el tránsito de vehículos y peatones. Residentes de la zona reclaman a las autoridades intervenir la vía y corregir el deterioro que presenta  la vía desde hace tiempo.

Los hoyos generan una gran cantidad de polvo cuando el tiempo está seco, mientras que, cuando llueve, se convierten en charcos que dificultan aún más la circulación.

  • La situación afecta a los moradores, conductores y personas que diariamente utilizan esta vía para desplazarse por el sector.

A la espera de las autoridades 

Los residentes esperan que las autoridades correspondientes dispongan la reparación de la calle para mejorar las condiciones de tránsito y evitar que el deterioro continúe afectando a quienes utilizan esta vía.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 