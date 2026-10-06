Acera dañada obliga a peatones a caminar por la calle en Los Jardines del Norte

Acera dañada desde hace años en Los Jardines del Norte. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La acera de la calle Jardines de los Cerezos, en el sector Los Jardines del Norte, presenta un avanzado deterioro que dificulta el paso de los peatones y representa un riesgo para quienes utilizan esta vía.

En varios puntos, el pavimento se encuentra levantado y afectado por las raíces y el tronco de un árbol, lo que obliga a las personas a sortear los obstáculos para poder continuar su recorrido.

La situación ha provocado que residentes y transeúntes tengan que caminar por la calle para evitar las partes dañadas de la acera, pese a que se trata de una vía de mucho tránsito vehicular.

Reclaman reconstrucción

Los vecinos han reclamado en reiteradas ocasiones la reconstrucción del espacio peatonal, debido al peligro que representa, especialmente para personas mayores, niños y quienes tienen dificultades para desplazarse.

Mientras la problemática persiste, brigadas realizan labores de corte de la grama en el entorno, pero los moradores consideran que esas intervenciones no resuelven el principal problema. Reclaman que, además del mantenimiento de las áreas verdes, se proceda a reparar o reconstruir la acera para garantizar condiciones seguras a los peatones y evitar posibles accidentes.