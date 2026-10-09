Malos olores y aguas servidas toman tramo de la avenida Jiménez Moya

No han sido dos ni tres las veces que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ha intervenido el drenaje sanitario de la avenida Jiménez Moya, próximo a la calle Correa y Cidrón, sin que el problema haya quedado resuelto de manera definitiva.

El inconveniente se origina en el desborde de un registro ubicado en medio de la vía, por donde se derraman aguas residuales que afectan la circulación.

Agua contaminante

El hedor que emana del lugar resulta insoportable para quienes transitan por la zona, mientras los vehículos impactan diariamente las aguas servidas acumuladas.

El problema vuelve a presentarse poco tiempo después de cada intervención, causando el desbordamiento de aguas residuales y generando un hedor insoportable en los alrededores. La situación afecta tanto a conductores como a peatones que transitan diariamente por este importante tramo de la avenida.

Los vehículos que circulan por la zona impactan constantemente las aguas contaminadas, lo que contribuye a esparcir el líquido sobre el pavimento y aumenta las molestias para quienes viven, trabajan o se desplazan por el lugar. Aunque la Caasd ha realizado trabajos para corregir la avería, el problema termina resurgiendo.

La situación evidencia que se requiere una solución definitiva, que podría implicar la sustitución del tramo del alcantarillado sanitario que presenta la avería. Residentes y usuarios de la vía esperan que la intervención no se limite a corregir temporalmente el desborde, sino que permita resolver las causas que mantienen el problema.