Badén deteriorado dificulta el tránsito en la avenida 25 de Febrero, Santo Domingo Este

El problema es causante de entaponamientos. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En la avenida 25 de Febrero un badén erosionado dificulta el tránsito al unirse con la calle respaldo 25, que es una vía de desahogo. Los vehículos se enchivan y los neumáticos quedan en el aire por el desnivel de donde se unen las dos vías.

Agua contante ha destruido el asfalto y se ha creado un desnivel que obliga a los conductores a maniobrar con precaución.

El daño del agua

El problema se ha agravado por la presencia permanente de agua, que continúa erosionando la superficie y deteriorando el pavimento.

La situación requiere la intervención de las autoridades competentes para corregir el desnivel, reparar el badén y determinar el origen de las aguas, a fin de evitar que el deterioro avance y continúe afectando la circulación.