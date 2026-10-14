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Badén 25 de febrero jose boquete
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Badén deteriorado dificulta el tránsito en la avenida 25 de Febrero, Santo Domingo Este

Aguas permanentes deterioran pavimento en la avenida 25 de Febrero

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Badén deteriorado dificulta el tránsito en la avenida 25 de Febrero, Santo Domingo Este
El problema es causante de entaponamientos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En la avenida 25 de Febrero un badén erosionado dificulta el tránsito al unirse con la calle respaldo 25, que es una vía de desahogo. Los vehículos se enchivan y los neumáticos quedan en el aire por el desnivel de donde se unen las dos vías. 

  • Agua contante ha destruido el asfalto y se ha creado un desnivel que obliga a los conductores a maniobrar con precaución.

El daño del agua

El problema se ha agravado por la presencia permanente de agua, que continúa erosionando la superficie y deteriorando el pavimento.

La situación requiere la intervención de las autoridades competentes para corregir el desnivel, reparar el badén y determinar el origen de las aguas, a fin de evitar que el deterioro avance y continúe afectando la circulación.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 