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Hoyo en la vía
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Conductores esquivan hoyo

Deterioro vial en la Roberto Pastoriza amenaza con causar daños a vehículos

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    Conductores esquivan hoyo
    El deterioro de la vía aumenta con el paso del tiempo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Un hoyo ubicado en la calle Roberto Pastoriza, a una esquina de la avenida Winston Churchill, dificulta la circulación de vehículos debido al avanzado deterioro del pavimento. El problema se observa desde lejos y obliga a los conductores a maniobrar para evitar caer en la cavidad, lo que puede provocar daños a los neumáticos y otras partes de los vehículos. 

    Condiciones durante la lluvia

    Cuando llueve, el hoyo se llena de agua, lo que dificulta calcular su profundidad y aumenta el riesgo para quienes transitan por la vía. El problema se agrava sin que hasta el momento se resuelva.

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