Conductores esquivan hoyo

Un hoyo ubicado en la calle Roberto Pastoriza, a una esquina de la avenida Winston Churchill, dificulta la circulación de vehículos debido al avanzado deterioro del pavimento. El problema se observa desde lejos y obliga a los conductores a maniobrar para evitar caer en la cavidad, lo que puede provocar daños a los neumáticos y otras partes de los vehículos.

Condiciones durante la lluvia

Cuando llueve, el hoyo se llena de agua, lo que dificulta calcular su profundidad y aumenta el riesgo para quienes transitan por la vía. El problema se agrava sin que hasta el momento se resuelva .