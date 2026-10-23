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Reclamos de José Boquete reciben respuesta: corrigen hoyos, fugas de agua y otros problemas

Calles del Gran Santo Domingo comienzan a recuperar sus condiciones tras denuncias de José Boquete

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Reclamos de José Boquete reciben respuesta: corrigen hoyos, fugas de agua y otros problemas
Solución de fuga de agua en la calle Leopoldo Navarro casi esquina Cotubanamá. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Autoridades municipales y nacionales han comenzado a solucionar algunos de los problemas denunciados por la sección José Boquete, relacionados con el deterioro de las vías públicas, fugas de agua potable, registros sanitarios y obstáculos en aceras de distintos sectores del país.

  • Entre las intervenciones realizadas por el Ministerios de Obras Públicas y la Alcaldٕía del Distrito Nacional figura la corrección de un hoyo en la calle Jiménez Moya, casi esquina Correa y Cidrón, donde la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) realizó los trabajos correspondientes. Sin embargo, el área intervenida quedó cubierta de tierra, pero luego fue asfaltada.

También fueron corregidos dos hoyos en la avenida Roberto Pastoriza, próximo a las avenidas Tiradentes y Winston Churchill, que representaban inconvenientes para los conductores y demás usuarios de la vía.

Otro problema solucionado fue una fuga de agua potable en la calle Leopoldo Navarro, casi esquina Cotubanamá, en el sector Don Bosco, donde el desperdicio de agua afectaba las condiciones de la calle.

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Solución en la calle Doctor Báez esquina Francia
Solución en la calle Doctor Báez esquina Francia (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Calle Manuel de Jesús Galván casi esquina México
Calle Manuel de Jesús Galván casi esquina México (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Calle Doctor Betances casi esquina 27 de Febrero
Calle Doctor Betances casi esquina 27 de Febrero (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Calle Manuel Ubaldo Gómez, Villa Consuelo.
Calle Manuel Ubaldo Gómez, Villa Consuelo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Retiran postes doblado en calle Seibo casi esquina San Martín. 
Retiran postes doblado en calle Seibo casi esquina San Martín. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

    Fue retirado un poste de telecomunicaciones ubicado en la calle Seibo, esquina San Martín, que constituía un obstáculo en ese punto.

    Más soluciones

    En Villa Consuelo se atendió la situación de un registro sanitario que desprendía malos olores en la calle Manuel Urbano Gómez, mientras que también se reportaron soluciones a hoyos en la calle Doctor Betances, casi esquina avenida 27 de Febrero, y en la calle Manuel de Jesús Galván, casi esquina México.

    Las soluciones representan avances en la respuesta a los reclamos ciudadanos publicados por José Boquete, una sección que da seguimiento a las dificultades que enfrentan los residentes en sus comunidades y procura llamar la atención de las instituciones responsables para que intervengan.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 