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Materia fecal y aguas residuales corren por calles del sector Mata Hambre

Malos olores y contaminación afectan a conductores y peatones

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Materia fecal y aguas residuales corren por calles del sector Mata Hambre
Esta agua es de los sanitarios de la parte alta que core por la parte baja del sector. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Aguas residuales y materia fecal corren por los contenes de la calle C esquina Jiménez Moya, causando una situación de insalubridad que afecta al sector Mata Hambre, en el Distrito Nacional.

  • El derrame de desechos líquidos se extiende por la vía y deja a su paso fuertes malos olores que afectan a residentes y transeúntes.

Situación preocupante

La acumulación y circulación permanente de estas aguas contaminadas genera preocupación por los riesgos sanitarios y ambientales, debido al contacto de los desperdicios con el entorno y a la contaminación de los espacios públicos.

Los peatones también resultan perjudicados, debido a que deben desplazarse por un área afectada por las aguas residuales, con el riesgo de entrar en contacto con los desechos o de tener que esquivarlos para continuar su camino. Esta situación dificulta el tránsito a pie y afecta las condiciones de higiene del espacio público.

La circulación de materia fecal y aguas contaminadas constituye un problema que requiere atención, tanto por los malos olores como por los riesgos asociados a la exposición a residuos sanitarios. La permanencia de este tipo de derrames también deteriora las condiciones ambientales del sector y afecta la calidad de vida de sus habitantes.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 