Materia fecal y aguas residuales corren por calles del sector Mata Hambre

Esta agua es de los sanitarios de la parte alta que core por la parte baja del sector. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Aguas residuales y materia fecal corren por los contenes de la calle C esquina Jiménez Moya, causando una situación de insalubridad que afecta al sector Mata Hambre, en el Distrito Nacional.

El derrame de desechos líquidos se extiende por la vía y deja a su paso fuertes malos olores que afectan a residentes y transeúntes.

Situación preocupante

La acumulación y circulación permanente de estas aguas contaminadas genera preocupación por los riesgos sanitarios y ambientales, debido al contacto de los desperdicios con el entorno y a la contaminación de los espacios públicos.

Los peatones también resultan perjudicados, debido a que deben desplazarse por un área afectada por las aguas residuales, con el riesgo de entrar en contacto con los desechos o de tener que esquivarlos para continuar su camino. Esta situación dificulta el tránsito a pie y afecta las condiciones de higiene del espacio público.

La circulación de materia fecal y aguas contaminadas constituye un problema que requiere atención, tanto por los malos olores como por los riesgos asociados a la exposición a residuos sanitarios. La permanencia de este tipo de derrames también deteriora las condiciones ambientales del sector y afecta la calidad de vida de sus habitantes.