La carretera de Mendoza en Santo Domingo Este
Malas condiciones de la vía y ocupación del entorno ralentizan el flujo de vehículos en la zona oriental
La carretera de Mendoza, próximo a la avenida Charles de Gaulle, en el entorno de Villa Faro, presenta un avanzado deterioro del pavimento que dificulta la circulación vehicular y contribuye a la formación de largos tapones en una vía de alto tránsito en la zona oriental.
A las malas condiciones de la calzada se suma la presencia de una freiduría en el mismo lugar, una situación que coincide con las dificultades de circulación en ese tramo.
Los conductores deben desplazarse con precaución para sortear los desperfectos de la vía, lo que reduce la fluidez del tránsito.