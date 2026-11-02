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José Boquete
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| 1 min de lectura

La carretera de Mendoza en Santo Domingo Este

Malas condiciones de la vía y ocupación del entorno ralentizan el flujo de vehículos en la zona oriental

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La carretera de Mendoza en Santo Domingo Este
Esa situación es motivo de largos tapones en esa transitada vía. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

La carretera de Mendoza, próximo a la avenida Charles de Gaulle, en el entorno de Villa Faro, presenta un avanzado deterioro del pavimento que dificulta la circulación vehicular y contribuye a la formación de largos tapones en una vía de alto tránsito en la zona oriental.

A las malas condiciones de la calzada se suma la presencia de una freiduría en el mismo lugar, una situación que coincide con las dificultades de circulación en ese tramo.

Los conductores deben desplazarse con precaución para sortear los desperfectos de la vía, lo que reduce la fluidez del tránsito.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 