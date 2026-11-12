Basura invade marginal del Faro a Colón

Este lugar se ha convertido en un basurero permanente. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La basura se acumula en la marginal del Faro a Colón, al lado del llamado "muro de la vergüenza", donde ciudadanos han convertido el área en un punto de depósito de desechos, a pesar de su importancia como espacio de interés turístico.

La acumulación de desperdicios afecta la imagen y el entorno de esta zona de Santo Domingo Este, visitada por personas interesadas en conocer el Faro a Colón, uno de los principales monumentos históricos y culturales del país.

La situación contrasta con el valor turístico del lugar y evidencia la necesidad de mayor vigilancia y limpieza.