La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) corrigió un problema en el sistema de alcantarillado de la calle Albert Thomas, esquina Samaná, en el sector María Auxiliadora, pero dejó pendiente la reposición del pavimento en el área donde realizó los trabajos, frente al destacamento policial de la zona.

Aunque la institución solucionó el inconveniente que afectaba el sistema sanitario, en el lugar permanece un hoyo que se ha convertido en un obstáculo para los conductores y demás personas que transitan por esa intersección.

Se agrava cuando llueve

El problema se hace más evidente cuando llueve, debido a que el agujero se llena de agua y queda parcialmente oculto, lo que impide a los conductores calcular su profundidad y las condiciones del terreno.

Esta situación aumenta el riesgo de que los vehículos sufran daños o se produzcan accidentes al intentar atravesar el tramo afectado.

La abertura en el pavimento también dificulta la circulación, especialmente para los conductores que no conocen la situación de la vía y se encuentran de manera sorpresiva con el hoyo, cuya presencia obliga a reducir la velocidad o realizar maniobras para evitarlo.