$!Filosas varillas que alertan peligro

Las filosas varillas y el hueco de casi un metro de diámetro y dos de profundidad son una amenaza constante para los caminantes y conductores de la marginal de la avenida Jacobo Majluta casi esquina Ercilia Pepín en el residencial Eugenio María de Hostos de Villa Mella. Como ya es costumbre, el derrumbe lo hizo un camión hace años, pero no reparó los daños y dejó un problema a la comunidad. Este hoyo, lleno de basura, es parte del sistema de drenaje pluvial de la zona. Ya la gente conoce el lugar y desecha el agujero al pasar de a pie o en vehículo, pero es una amenaza para quienes no conocen la situación y transitan en medio del peligro, sobre todo en horas de la noche cuando el lugar no tiene claridad.