$!Vecinos de la calle Juan Erazo preocupados

Vecinos de la calle Juan Erazo esquina José de Jesús Ravelo están desesperados cada vez que llueve debido a que cerca de esa intersección el agua les llega hasta las viviendas y los negocios por un imbornal tapado desde hace años. La basura como botellas plásticas, palos, arena y otros materiales han sellado el filtrante de las aguas porque las autoridades no dan mantenimiento. Parte de la estructura en la que funciona el imbornal fue destruida. Además de la inundación, el lugar es un peligro para transeúntes que pueden accidentare con el hoyo. Por el lugar caminan en ocasiones personas no videntes que tienen que ir tocando la pared para no caerse en ese agujero. Vecinos informaron a “José Boquete” que de nada han valido los reclamos a las autoridades para que resuelvan el problema, incluso la dueña de una pequeña tienda dice que las lluvias les ha dañado mercancías.