Joven falsémico y con problemas en la vesícula pide ayuda para costear su tratamiento

José Manuel Pinales es un joven lleno de sueños, pero su condición de salud, por el momento no le permite realizarlos. Desde los diez años de edad tiene problemas en una de sus piernas (úlcera varicosa) y con el paso del tiempo esta situación le ha impedido caminar.

Pinales es falsémico, con problemas en la vesícula y el vaso, por lo que no reproduce su propia sangre y debe someterse a transfusiones cada uno o dos meses. Además de ser operado de los intestinos.

“Yo lo que en realidad quisiera es que me ayuden a conseguir mis medicamentos, que son bien caros y escasos, y también con mi alimentación, que es lo más importante y lo que ayuda a sostener las personas. Yo vivo con mi madre de 68 años y mi hermano, y ellos no trabajan. Yo, de vez en cuando tengo que salir para vender huevos para poder conseguir algo para sustentarnos. A veces los hermanos de la iglesia me traen algo y los vecinos me pasan un poco de comida. No tengo a nadie que me ayude”, relata el joven a través de un video llegado a este medio.

José Manuel Pinales reside en Los Alcarrizos, en el sector El Nazareno, calle 9, #16, entrando por Kola Real, kilómetro 18 de la autopista Duarte. Su número de teléfono es 829-708 -4644.

Aquellas personas que quieran ayudarlo, pueden hacerlo a través de la cuenta de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos número: 1022040545.