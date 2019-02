Joven que entregó regalo a su novio en liceo asegura contó con anuencia de autoridades

El joven que el pasado jueves acudió al Liceo Benito Juárez, en Cristo Rey, para sorprender a su novio con un regalo por el Día de San Valentín aseguró que penetró al plantel con la anuencia de las autoridades del centro, y que su visita fue coordinada por los compañeros del estudiante y su profesora.

Ayer la directora del liceo, Yordania Simón Morales, reaccionó luego que el momento captado en video se hiciera viral en redes sociales, y dijo que investigan lo ocurrido y que someterán al joven por haber ingresado al lugar sin ninguna autorización.

“Yo llego al recinto y me dijeron que no podía pasar porque era hora de recreo y había muchas personas por lo que me pasaron directamente a la dirección. Luego de la directora ver el regalo que yo llevo me pregunta que si es de él (el estudiante) y yo digo claramente que sí y ella en ningún momento me dijo que no podía entregar el regalo, porque de lo contrario yo me hubiera ido con mi regalo hacia mi hogar y espero la noche para llevárselo a su casa”, dijo el joven tras asegurar que tanto su madre como la de su pareja tienen conocimiento de la relación.

El video muestra cuando el joven camina hacia su novio a quien le entregó un peluche grande en medio de la algarabía de un grupo de estudiantes quienes aplaudían y gritaban ante el gesto que terminó con un beso de la pareja.

El material audiovisual generó controversia tanto por el lugar en que se llevó a cabo la muestra de amor, como porque el estudiante parece menor de edad, lo que fue desmentido por las autoridades del plantel.

“Ambos somos mayores de edad y sabemos lo que queremos para nuestras vidas. Luis es un estudiante excelente y yo un muchacho trabajador y nunca me he visto involucrado en ningún problema y por eso estoy dando la cara”, dijo el joven en declaraciones que se han hecho viral tras asegurar que no tienen derecho a juzgarlos por una preferencia sexual.

El Ministerio de Educación dispuso una investigación del suceso, a través de la Dirección de Orientación y Psicología.