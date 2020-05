$!Joven salvadureño que estudiaba encima de un árbol es sorprendido por el presidente Bukele

El joven salvadoreño Alexander Contreras se subía a un árbol de guama cerca de su casa para poder tomar sus clases de periodismo debido que no tenía conexión a internet en su residencia.

Contreras pasaba varias horas al día, casi todos los días estudiando encima del árbol ya que era la su única opción para conseguir acceso a internet, relata el Diario New York.

El joven estudiante de periodismo dijo que ha aguantado sol y calor con tal de recibir sus clases debido a que a su padre, Miguel Ángel, quien labora en un restaurante, no le alcanza el dinero para pagar el internet.

El caso de Contreras, residente en Ahuachapán, El Salvador, llegó a las manos del presidente Nayib Bukele luego de que su padre posteara una foto en las redes sociales en la que lo mostraba estudiando sobre el árbol.

“A mí me dejó bastante impactado verlo a él estudiando arriba del árbol (...)Yo me sentí completamente mal, pero ya económicamente yo no podía ayudarle más para que él las tomara de otra manera”, relató Miguel Ángel en la publicación.

Poco después, el presidente Bukele publicó las fotos de Contreras en su cuenta de Twitter ordenando que se le otorgara una computadora y conexión a internet al joven estudiante de tercer año de periodismo.

“Secretario Vladimir Handal, este es Alexander, un joven de Atiquizaya que tiene que subirse a la copa de un árbol, para tener señal de Internet y recibir sus clases virtuales. Conéctenle un dispositivo con buena señal y ancho de banda, gratuito. Díganle que lo felicito”, cita el tuit del mandatario salvadureño.

Luego de la orden de Bukele, Contreras recibió el regalo entre lágrimas, indica el Diario NY.

“Nosotros para acatar las órdenes del presidente le hemos traído pues una computadora, un monitor..., teclado y ‘mouse’”, dijo Fabricio Mena, subsecretario de Innovación del Gobierno al cumplir con la orden de Bukele.

“Mi papa está muy feliz por todo esto. Ayer él me habló cuando vio el tuit de Nayib Bukele, y me decía: ‘mirad, lo que te van a poner, me decía; tú que tanto has querido esto y yo no te lo he pedido poner por motivos económicos”, expresó Contreras.