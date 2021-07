$!Joven se queja en video del acoso que sufren las mujeres en las calles de RD

Indignada se mostró la joven Rebecca Dalmasí, quien relató a través de un video publicado en las redes sociales el incómodo momento que vivió cuando un hombre la acosó verbalmente, mientras se desplazaba por una calle de Santo Domingo.

La chica cuenta que salió de su trabajo a las 12 del mediodía con una cangurera (cartera que se amarra en la cintura) y con una botella de agua en mano y, como a dos esquinas de la avenida Núñez de Cáceres, Santo Domingo, el individuo le cruzó por el lado y le dijo que se “subiera el bultito para verle mejor su parte íntima”.

“Luego de decirme eso, yo me volteó, él se da cuenta y al mirarlo estaba con una sonrisa en la cara, como pensando que yo iba a reaccionar de buena manera, o quizás que le iba a decir ‘ven para que lo veas o mejor o para darle mi número’. En eso, le pregunto: ¿usted cree que ese comentario era necesario? Le cambió el semblante, al tiempo que comenzó a vocearme improperios y me quedé sorprendida. Me sentí en algún momento que era yo la que estaba mal”, comentó en el visual.

Dalmasí al contar lo que describió como “una amarga experiencia” dijo estar cansada de que cada vez que ande por la calle los hombres le estén silbando (pitando). “Yo estoy demasiada harta de esta situación y yo sé que muchas mujeres también y quizá muchos pensarán que estoy exagerando”, mencionó.

Agregó que su principal intención al compartir el contenido es hacer un llamado de conciencia a los hombres y a los padres, a que eduquen a sus hijos lo suficientemente bien sobre la base de que las mujeres se respetan.

“A ninguna mujer le interesa que le voceen por la calle que está buena. Si te parece que estoy buena, mírame, pero ahórrate el comentario. Me ofende que me lo digas y me pites. Estoy harta de que no pueda ponerme unos leggins (licra), unos pantalones cortos, faldas, escotes, crop top o falda, porque te estoy provocando”, manifestó.