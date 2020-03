$!Jugando dominó en pleno estado de excepción en Haina

View this post on Instagram

Cosas cómo estás me dan un solo pique Popeye te informa . . Esto fue ayer en la tarde frente a mi casa vivo en Haina, estos abusadores de la salud se pasaron el día entero jugando dominó luego de ser despachado del trabajo al medio día. Comparte esta imagen y menciona un amigo para que no haga estas cosas sino que se mantenga en casa.