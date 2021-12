La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señala un conjunto de acciones que supuestamente eran instruidas directamente desde el Poder Ejecutivo y que sirvieron de base para que pudiera prosperar el entramado societario de Juan Alexis Medina y los acusados en la red desmantelada en la Operación Antipulpo.

La acusación establece que el Poder Ejecutivo, en la gestión de Danilo Medina, “instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos, y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores”. Estos suplidores estaban formados por empresas del entramado de Alexis Medina, de acuerdo con el expediente.

Dice la acusación que las operaciones fraudulentas empezaron con el anuncio del primer ejecutivo de la nación (presidente Medina) y continuaron con un proceso de licitación declarado de urgencia, sin cumplir requisitos, y “se materializaron a través de maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado”.

“Y, peor aún, en muchos casos, equipos pagados y no entregados que por la intervención del entonces Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el Contralor General Omar Caamaño, en coalición con el director de la OISOE, el acusado Francisco Pagán Rodríguez, para favorecer a la empresa Domedical Supply SRL”, agrega la acusación del Ministerio Público, que consta de 3,445 páginas.

Estos exfuncionarios supuestamente adulteraron todas las documentaciones, desde la fecha de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición, una deuda administrativa por la suma de RD$922,074,848, se lee textualmente en la acusación.

RELACIONADAS Presidente de Guatemala niega tener vínculos con Alexis Medina

Durante las investigaciones lideradas por Wilson Camacho, titular de la Pepca y Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, se ejecutaron múltiples allanamientos en las casas de los imputados. Durante esos operativos fueron encontradas cartas dirigidas a Danilo Medina vía Alexis Medina, en donde se le hacen requerimientos para equipamientos de diferentes hospitales, luego dichas licitaciones de equipamientos eran adjudicadas a empresas del entramado, dice la Pepca.

Entramado societario

El entramado societario de Juan Alexis Medina, supuestamente lo integran Domedical Supply S.R.L., Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution, A.M., S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Wattmax Dominicana S.R.L., Wmi International, S.R.L., Acorpor, S.R.L., Wonder Island Park, S.R.L., Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf), S.R.L., Ichor Oil, S.R.L., Editorama, S.A.S., Globus Electrical, S.R.L., Contratas Solution Services CSS, S.R.L., Constructora Alcantara Bobea (Conalbo), S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones, S.R.L., y Proyectos Engineering & Construction, entre otras.

Supuestamente cambiaban de objeto social con frecuencia, a los fines de ajustarse a los requerimientos de los proyectos que contratarían las instituciones públicas, que ellos de antemano conocían a través de los funcionarios.