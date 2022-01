Además de la mina de extracción de materiales de construcción, Pagán compraría una cementera

Francisco Pagán, quien se desempeñó como director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) y es acusado en el caso de corrupción Operación Antipulpo, además de haber adquirido una enorme propiedad en Tamayo, donde opera una mina de extracción de materiales de construcción, también habría adelantado RD$25 millones para la adquisición de una planta para procesar cemento.

Esto se desprende de la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la cual se asegura que la planta de cemento asfáltico que compraría Pagán está ubicada en la sesión Orégano Chiquito, distrito municipal de Tábara Abajo, provincia Azua, y sería adquirida a una persona identificada como Bolívar Antonio Ventura Rodríguez.



Luego del apresamiento de Francisco Pagán y durante la continuación de las investigaciones del entramado de corrupción liderado por Alexis Medina Sánchez, Ventura Rodríguez fue llamado por la Pepca para interrogarlo y es allí en donde revela que habría recibido la millonaria suma a través de un señor de nombre José Luis González (Morroco).

¿Quién es Ventura?

Ventura Rodríguez aparece como titular de varias compañías dedicadas a la venta de materiales de construcción, al diseño y construcción de edificios, casas, carreteras obras de ingeniería y arquitectura con tecnología avanzada.

Pero no es la primera vez que Bolívar Antonio Ventura Rodríguez aparece en una investigación sobre actos de corrupción en la que resulta envuelta la Oisoe. Este “próspero empresario” fue acusado junto al senador de San Juan, Félix Bautista, por actos de corrupción y luego fueron favorecidos con un auto de no ha lugar (la acusación no prosperó).

Actualmente, debido a la colaboración con información y entrega del dinero en el caso Antipulpo, el Ministerio Público no incluyó a Ventura como acusado y lo ofrecieron en calidad de testigo para probar actividades fraudulentas que le imputan a los integrantes de la presunta red.

“Probamos... que este testigo entregó voluntariamente al Ministerio Público, la suma de RD$25,000,000, los cuales habían sido entregados por Francisco Pagán Rodríguez, para asegurar la compra de la planta de cemento asfáltico ubicada en la sesión Orégano Chiquito, distrito municipal de Tábara Abajo, provincia Azua de Compostela... así como cualquier otra circunstancia relativa a las cesiones de crédito y los hechos investigados”, dice la acusación.

Compró cantera en Tamayo El terreno de 3,399 tareas de tierra (aproximadamente 2.1 millones de metros cuadrados) adquirido con dinero de actos de corrupción por Francisco Pagán Rodríguez, es tan grande que la Zona Colonial de Santo Domingo (con cerca de 1 millón de metros cuadrados), encajaría dos veces en la superficie de ese solar comprado en el módico precio de RD$5,948,250. El lugar en cuestión está ubicado en una recóndita zona de la comunidad de Mena Abajo, del municipio de Tamayo, Provincia Bahoruco.