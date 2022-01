Santa Arias dice llevará “hasta las últimas consecuencias” proceso en contra de Alexis Villalona

Sostuvo que una persona, a quien no identificó, se le acercó para “hablarme de numeritos”

La señora Santa Arias, agredida por Alexis Villalona, manifestó este jueves que no aceptaba las disculpas del imputado, al tiempo que indicó que llevará el proceso “hasta las últimas consecuencias”.

“Si él se sintió hombre golpeando a una mujer, chocándola, dejándome tirada (…) que ahora tenga pantalones para aguantar”, indicó Arias a periodistas durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra de Villalona.

Sostuvo que una persona, a quien no identificó, se le acercó para “hablarme de numeritos”. “Piensan que la vida de una persona es dinero lo que vale. Mi vida no vale dinero, no tiene precio”, señaló.

Arias hizo un llamado a las mujeres dominicanas de que, si se sienten amenazadas por sus parejas u otras personas, que se acerquen a las autoridades, a través de las casas de acogidas, donde, según indicó, ha recibido un buen trato.

Destacó que cuenta con un representante legal, asignado por el Ministerio de la Mujer, por una disposición del presidente Luis Abinader y que tuvo un acercamiento con el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then.

Los abogados de Villalona, también conocido como “el Abusador de Baní”, recusaron esta mañana a la jueza Nurys Féliz Pinales, para que no pueda conocer la medida de coerción al imputado de violencia contra una mujer.

El abogado Jorge de los Santos, representante de Villalona, asegura que la jueza está parcializada y no representa garantía para el conocimiento de un proceso justo.

El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción en contra del agresor, quien ha reiterado su perdón a Arias al país por el incidente.

Te puede interesar Alexis Villalona recusa a la jueza que conocería coerción en Baní