“En República Dominicana no hay mecanismos de protección al hombre”, afirma abogado

A pesar de que la Constitución de la República establece la igualdad para todos, así como la prohibición de la violencia del hombre hacia la mujer, y viceversa, para el abogado Cándido Simó, “históricamente” ha existido una diferencia en el tratamiento de la justicia cuando los casos son perpetrados por hombres y cuando las protagonistas son las mujeres.

“No hay mecanismos de protección al hombre, no los hay, aunque la ley si lo establece, pero es teoría, en la práctica no hay fiscalías de familia (que integren a los hombres)”, sostuvo Simó.

El jurista se expresó en esos términos al ser consultado por Diario Libre sobre las penas que enfrentaría una mujer acusada de destruir el vehículo de su expareja en el sector de Villa Faro, hecho que se hizo viral en redes sociales.

Sobre el caso, el abogado penalista dijo esperar que sea tratado de la misma forma que la justicia ha manejado el de Alexis Villalona, conocido como el “agresor de Baní”, puesto que, a pesar de que en el caso de Villa Faro no hubo agresión física, si hubo una acción de violencia.

Indicó que muchos casos de agresión a los hombres se han registrado con el pasar de los años. Uno reciente, ocurrido a principios de este año, fue el de un hombre residente en Jarabacoa, cuya expareja logró una orden de apresamiento, presuntamente a base de mentiras, luego de que el señor lograra una manutención para sus tres hijos, de quienes tiene custodia por presunto abandono de su madre. Posteriormente el hombre fue descargado.

Otro caso ocurrido el agosto pasado fue el de un ciudadano haitiano residente en Espaillat, quien denunció que tras ir a la fiscalía para querrellarse contra su pareja por agredirlo, las autoridades se burlaron de él.

También ha sido frecuentes, sobre todo en las redes sociales, videos que captan el momento en que mujeres, como el caso de Villa Faro, destruyen los cristales de los vehículos de sus parejas y exparejas. En marzo del año pasado fueron viral videos de dos casos, uno ocurrido en la provincia María Trinidad Sánchez y otro en San Juan.

Simó recordó que anteriormente, cuando un hombre era agredido por una mujer, “no iba a poner denuncias porque se burlaban de él”. Sostuvo que luego de la entrada en vigencia de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, 24-97, “se han creado Ministerio de la Mujer, de la Juventud, fiscalías para proteger a la mujer, etc., pero no hay fiscalías para escuchar a los hombres”.

Políticas que ven al hombre como “el enemigo en la relación de pareja”

El jurista señaló que las políticas de la mayoría de los Estados, incluyendo el dominicano, consideran al hombre “como el enemigo en la relación de pareja”, cosa que, a su juicio, es una política errónea porque genera más violencia.

En ese sentido, explicó que “cuando el hombre es el violentado y no tiene un sitio donde lo escuchen y reaccionen en torno a su denuncia, lo próximo es que mate a la mujer y se mate. La política pública de protección a la mujer fracasó justamente por asumir como verdad absoluta lo que la mujer cuenta al sistema penal”.

Añadió que esta situación no ha cambiado debido a que muchas organizaciones de la sociedad civil han impulsado derechos de las mujeres y los niños, “pero no hay una sola para impulsar el derecho de las familias que incluya al hombre, la razón obedece a que el hombre es parte del problema, pero no lo incluyen como parte de la solución”.

Simó aclaró que no es que esté en desacuerdo con que se proteja a la mujer, sino que el Estado debe reorientar la política pública hacia la intervención oportuna y para lograr esto, explica el jurista, se hace imperativo que se incluya al hombre.

“Mi criterio es que deben incluir a los hombres como parte de la solución y no excluirlos y considerarlos como el enemigo porque en ese caso lo que resulta es que la violencia se ha incrementado, con la agravante de que después que el hombre mata a la mujer y se mata, los hijos quedan en el medio del mundo, porque el Estado no los protege y el trauma para esos niños es catatónico”, manifestó.

