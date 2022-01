La Pepca llevará a la Corte a Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga por el caso Odebrecht

Para los abogados de Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga Arzeno fue una sorpresa el enterarse ayer que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) decidió recurrir parcialmente la sentencia que resultó del juicio por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht.

Al abogado Miguel Valerio, defensor del ingeniero Díaz Rúa, le parece que desde la Pepca hay preferencia en la persecución penal, y calificó la acción del Ministerio Público como “no correcta” y poco seria.

“Me sorprende que el Ministerio Público solo haya apelado en contra de Díaz Rúa y Conrado Pittaluga. Eso denota una persecución tenaz en contra del ingeniero Díaz Rúa, sin razón. Parece que hay preferencia en esta persecución penal. Eso no lo considero correcto ni serio. No es una apelación justa, sino una apelación parcializada y dirigida. Eso manda mala señal del Ministerio Público”, precisó el abogado.

Esa defensa también depositó ayer su recurso de apelación en busca de que sea revocada la sentencia de cinco años que dictaron en contra de Díaz Rúa y se ordene su absolución tras considerar que fue infundada y carente de base legal, la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Valerio entiende si no se probó el soborno, no se le puede atribuir enriquecimiento ilícito o lavado de activo a su cliente. Indica que estos cargos se configuran cuando hay un delito precedente suficientemente probado ante el tribunal.

Por otra parte, el consejo de defensa de Conrado Pittaluga Arzeno adelantó que “la sentencia rendida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en cuanto a nuestro representado, fue dictada conforme a derecho y por consiguiente, estamos confiados que en una buena aplicación del derecho la decisión será confirmada”.

Conrado Pittaluga fue uno de los descargados de responsabilidad en el juicio junto a Juan Roberto Rodríguez, Andrés Bautista, y Tommy Alberto Galán.

La acusación de la Pepca

La acusación del Ministerio Público destaca que este órgano persecutor de la corrupción pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Ángel Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a otros de los procesados en el juicio, quienes supuestamente producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios, con montos millonarios que no pueden justificar. No obstante, esa acusación no fue acogida totalmente por el tribunal, el cual consideró que no habían pruebas suficientes contra Andrés Bautista, Pittaluga, Roberto Rodríguez y Tommy Galán.