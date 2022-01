¿Tumbaría el caso contra Alexis Villalona el retiro de querella de Santa Arias?

Santa Arias desistió este jueves de la querella que había interpuesto contra Alexis Villalona por los golpes que el hombre le propinó en plena vía pública tras un choque de tránsito entre ambos. La acción lleva a preguntarse a muchos qué podría pasar ahora con el proceso judicial que se sigue en contra del imputado, al cual se le conocerá este viernes medida de coerción.

Lo primero a saber es que el Ministerio Público puede seguir el proceso, ya que se trata de una acción penal con carácter público, lo que le permite perseguir judicialmente a Villalona, aunque su víctima haya retirado la acusación en su contra.

Para el abogado Félix Portes, el Ministerio Público está más que obligado a continuar con el caso, porque además de la ley facultarlo para ello, no hacerlo mandaría un mensaje negativo a la lucha que tiene la sociedad dominicana contra la violencia de género.

"El Ministerio Público tiene obligación proseguir, de acuerdo a la ley, porque se trata de una acción pública. El Código Procesal Penal establece, en el artículo 30 la obligatoriedad de la acción pública de parte del órgano persecutor de las violaciones a las leyes".

Precisamente debido a ese artículo y a razones morales es que el MP debe continuar con el proceso, conforme con el abogado Portes.

En tanto, no estaría facultado para perseguir judicialmente a Villalona si el caso se tratara de una "acción pública de instancia privada".

“Dice el artículo que el Ministerio Público debe perseguir todos los hechos punibles de los que tenga conocimiento de que tenga conocimiento, siempre que existan elementos de pruebas para verificar su ocurrencia. Entonces ya ahí la ley le establece al Ministerio Público que debe continuar aunque ella (Santa Arias) desista de la querella y de sus intereses civiles, es decir una indemnización y cosas así, el MP puede continuar porque se trata de acción pública”, detalló Portes.

No obstante esto, el abogado siente que el desistimiento de la querella por parte de Arias es un duro revés a la lucha contra la violencia de género. Entiende que el mensaje que envía es que un hombre puede golpear a una mujer sin ninguna consecuencia a la larga.

Impacto del retiro de la querella

El retiro de la querella de la víctima el algo que incidirá a favor del imputado, Alexis Villalona, según Portes.

"Ese desistimiento va a incidir, ya sea en la audiencia de mañana o en la siguiente, porque en algún momento los jueces van a valorar eso a favor del imputado. Ya sea mañana o en un futuro, pero eso es un aspecto que el juez imparcial tiene que valorarlo, si la víctima, que es la directamente afectada, ya no tiene ningún interés en el proceso, el Estado va a enfrentarlo solo porque no tiene la víctima, o sea, la persona afectada".

La agresión

Arias recibió los golpes de Villalona el pasado 31 de diciembre cuando impactaron los vehículos que conducían en una vía de Baní, provincia Peravia. Ella manejaba una pasola y él una yipeta. Estaba acompañado de una mujer.

Tan pronto se produjo el accidente, el imputado se desmontó de su vehículo y le entró a patadas a la pasola de Arias y comenzó a tirarla al suelo en varias ocasiones. Con el último golpe que le dio, en plena cara, la dejó inconsciente en el pavimento y se fue. el hecho fue captado por cámaras de seguridad y provocó la indignación de la sociedad y la huida de él.

Tras permanecer prófugo por casi dos semanas, Villalona fue apresado en casa de un pariente en Baní. Alegó que no se había entregado por temor a tener el COVID-19. Luego le pidió perdón a Arias, disculpas que ella no aceptó. Este jueves las cosas cambiaron y la mujer no solo dijo que "lo perdonaba de corazón", sino que retiró la acusación en su contra.

¿Qué establece el artículo 30?

“Obligatoriedad de la acción pública. El Ministerio Público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia”, dice el texto del referido artículo.