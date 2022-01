Santa Arias: “Le di el perdón y no me arrepiento, por mí lo pueden soltar”

Santa Arias, la mujer que fue agredida por Alexis Villalona y por cuya acción se le conocerá medidas de coerción este viernes al hombre, explicó las razones que tuvo para perdonarlo y retirar la acusación sometida en su contra.

La mujer retiró la querella que interpuso en contra de su agresor y dijo que “no se arrepiente” de su accionar. Aseguró que lo hizo de corazón y por el bienestar emocional de la madre del imputado de violencia de género.

“Yo lo hice porque me nació del corazón, en verdad él lo hizo mal, porque él actuó muy mal y yo estaba muy indignada, quería justicia, pero también recapacité, ¿por qué? hay una madre sufriendo, o sea, yo lo hice no por él, no fue por él, fue por su madre. Esa madre está destrozada, yo lo sé, yo lo siento, yo no duermo”, dijo al ser entrevistada por el noticiero SIN.

Señaló que no tenía paz y que cree que ahora podrá comer y dormir tranquila. “Yo no tengo paz conmigo misma porque en verdad él lo hizo mal, pero estoy viva. Le di el perdón y no me arrepiento, por mí lo pueden soltar”, agregó.

La mujer aseguró también que el perdón que dio a Villalona no fue producto de que haya recibido presión de nadie.

“Yo lo hice no porque nadie me sofocó, porque nadie me pidiera que lo hiciera, no, me salió a mí hacerlo y no me arrepiento”, aseveró.

Arias pidió a la población entender el motivo de su decisión, al igual que está consciente que lo que hizo provocará la indignación de personas que la apoyaron cuando fue golpeada y su agresor estaba prófugo.

“Así que le pido a las redes sociales, a todas las personas que me apoyaron en aquel momento, que quizás tienen que estar indignados conmigo, pero si entre ellas hay madres tienen que darse cuenta que no quieran estar en los zapatos de la madre de ese señor”, indicó.

“Lo hice porque el Señor me tocó y yo estoy buscando de Dios”, agregó. Sin embargo, la semana pasada afirmó que nunca perdonaría a Villalona, luego que éste le pidiera disculpas. En la ocasión dijo que llevaría el caso hasta las últimas consecuencias y pidió que nadie se le acercará con intenciones de hacerla cambiar de opinión.

La agresión

La golpiza a Santa Arias por parte de Villalona ocurrió la noche del 31 de diciembre cuando entre ambos hubo un accidente de tránsito en Baní. El hecho fue captado en cámaras de seguridad, se viralizó en las redes sociales y medios de comunicación, provocando la indignación generalizada de la población.

Ministerio Público mantendrá acusación

Pese al desistimiento de la querella, el Ministerio Público anunció que continuará con la acusación contra Villalona porque la agresión es un delito de orden público, lo que lo faculta a seguir el proceso.

Al imputado se le conocerá medida de coerción este viernes a partir de las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Atención Permanente de Baní, provincia Peravia.

De igual modo, el Ministerio de la Mujer señaló, en una nota de prensa, que seguirá el caso y que no ha sido desapoderado del mismo.

“El Ministerio estará presente en la audiencia donde se le estaría conociendo medidas de coerción a Alexis Villalona junto al fiscal de Baní, Ángel Darío Tejada, quien expresó que no detendrá la causa, debido a que 'este tipo de casos' no solo afecta a una persona, en esta ocasión a Santa Arias, sino a toda la sociedad y estaremos representándola”, indicó en una nota de prensa.

Te puede interesar Ministerio de la Mujer seguirá curso del caso de Villalona pese a retiro de querella ¿Tumbaría el caso contra Alexis Villalona el retiro de querella de Santa Arias? Santa Arias desiste de querella, dice abogado de Alexis Villalona